Top vijf voor Sander Geerink in Big Tour Olsza

Sander Geerink was gisteren lekker op dreef in de hoofrubriek van de dag in het Poolse Olsza. De ruiter plaatste zich met twee paarden voor de barrage van de 1,45m-rubriek en eindigde met Global (v. Cardento), die hij pas voor de tweede keer internationaal uitbracht op de vijfde plek. Met Florijn W (v. Carthino Z) eindigde Geerink net buiten de top tien.

Geerink was de enige buitenlander in de top vijf met de tienjarige KWPN’er. Vorige maand in Zielona eindigde het duo bij hun internationale debuut al drie keer in de top tien en gisteren kwamen ze in de derde snelste tijd aan de finish van de barrage. Uiteindelijk moesten ze met vier strafpunten en een fractie verschil in tijd genoegen nemen met de vijfde plek.

Top drie foutloos

Drie combinaties bleven foutloos in de barrage. Natalia Koziarowska was met Antina (v. Cassini II) goed voor de snelste rit en haar landgenoot Maksymilian Wechta maakte met zijn paarden Number One (v. Numero Uno) en London 32 (v. Landstreicher) de top drie compleet. Adam Nicpon kwam met Cycera (v. Cador), net als Geerink en Global, met vier strafpunten aan de finish, maar was met 41,88 seconden op de klok net sneller precies 0,01 seconde sneller dan het Nederlandse duo.

Uitslag

Bron: Horses.nl