Topklasseringen voor Smolders en Jochems op Stephex Masters Brussel

Kevin Jochems en Casillas van de Helle (v. Casall) zijn vanmiddag vierde geworden in de CSIO5* 1,50m direct op tijd. De rubriek werd gewonnen door Ben Maher en de Plot Blue-dochter Ginger Blue. Voor de succesvolle Brit zijn tweede overwinning op de Stephex Masters Brussel, een dag eerder won hij namelijk met Point Break (v. Action-Breaker) de 1,45m met barrage. Harrie Smolders stuurde Deesse de Kerglenn (v. Mylord Carthago) vandaag naar het tweede prijzengeld in de 1,45m direct op tijd.

Ook zonder zijn fenomenale Explosion W (v. Chacco Blue) kan Ben Maher winnen. De Brit heeft meerdere paarden op het hoogste niveau springen, waaronder Ginger Blue, één van de drie paarden waaruit hij kan kiezen voor de Europese kampioenschappen in Milaan. De twaalfjarige merrie won vorige maand een 1,45m in Riesenbeck en was nu weer al haar concurrenten te snel af. De combinatie finishte in 64,76, twee tienden van een seconde sneller dan Max Wachmann en Quintini (v. Quintender).

Jochems

Kevin Jochems schopte het met de BWP-goedgekeurde Casillas van de Helle tot de vierde plaats. Jochems bleef foutloos in 67,27, waarmee hij net wat tijd tekort kwam om Pieter Devos en Jarina J (v. Cicero Z van Paemel) buiten de top drie te houden. Kim Emmen en Island V G (v. Zirocco Blue VDL) bleven foutloos in 67,87 en mochten daarmee de zevende prijs in ontvangst komen nemen.

De Luca voor Smolders

In de bijna zeventig deelnemers tellende 1,45m direct op tijd vormden Lorenzo de Luca, Harrie Smolders en Marie Hecart een goede top drie. De Luca zette met Aphrodite van Spalbeek Z (v. Atomic Z) met 64,27 seconden de snelste tijd neer, maar kreeg zijn overwinning niet cadeau. Smolders had Deesse de Kerglenn er goed aan staan en finishte in 64,57. Ook Hecart deed daar met Vahinee (v. Lauterbach) niet veel voor onder. De Franse passeerde de finish in 65,04.

Bron: Horses.nl