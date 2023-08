Toppaard Memphis Z van Pim Mulder verkocht naar Frankrijk

Memphis Z (v.Mylord Carthago), het paard waarmee Pim Mulder onlangs nog deel uitmaakte van het Nederlands team dat deelnam aan het CHIO Aken, is verkocht naar Frankrijk. Onder wiens zadel de 11-jarige ruin zijn loopbaan in Frankrijk zal vervolgen wordt later bekendgemaakt

Aan alle formaliteiten is voldaan, zoals o.a. onderzoek van het bloed, medische keuring en de transportpapieren, waardoor de deal zo goed als zeker is. Het enige dat nog roet in het eten zou kunnen gooien is als er iets misloopt met de betaling maar daar wordt niet vanuit gegaan.

Reactie Pim Mulder

“Het is natuurlijk even een stapje terug doen want een paard als Memphis Z heb je nog niet zomaar vervangen. Desondanks heb ik nog steeds een fijn stel paarden tot mijn beschikking dus helemaal uit beeld zal ik niet verdwijnen.

Ik had Memphis als 5-jarige al onder het zadel gehad, dus toen de eigenaar een tijdje later liet weten dat hij wat paarden ging verkopen omdat hij er teveel had viel mijn keus al snel op de schimmel. Niet eens omdat hij nou zo geweldig sprong want hij heeft zo z’n eigen manier, maar wel dat hij altijd goed wilde doen en zelden een fout maakte. Daarna verkocht ik hem aan een Egyptische eigenaar met de bedoeling dat zijn ruiter hem verder zou gaan uitbrengen op wedstrijden. Dat is ook een paar keer gebeurd en tegen de tijd dat hij 1.45m sprong vroeg de eigenaar ok ik hem weer wilde gaan rijden.”

Rustig erin gegroeid

“Vanaf dat hij weer bij mij stond heb ik hem naar alle mooie wedstrijden hier in de buurt meegenomen en zo groeiden we mooi naar elkaar toe. Iedere keer als ik hem weer een klasse liet promoveren sprong hij er net zo foutloos overheen met als gevolg dat ik uiteindelijk zelfs naar Aken mocht. Als hij niet verkocht zou zijn geweest dan zou ik deze week met hem hebben deelgeneomen aan het CSIO in Dublin. Ik heb een geweldige tijd met hem gehad maar aan onze reis samen is nu een einde gekomen. Ik ken zijn karakter dus ik ben ervan overtuigd dat hij voor zijn nieuwe baasje net zo zijn best zal doen als hij altijd heeft gedaan voor mij”.

Bron: Horses.nl