Toppaard Mr. Tac verder onder Harrie Smolders

Eerder deze week liet Victor Bettendorf weten dat de eigenaar van Mr. Tac (Nonstop x Toulon) had besloten om het toppaard door een andere ruiter te laten rijden. Nu is bekend wie dat is: niemand minder dan 'onze' Harrie Smolders is de nieuwe ruiter van de twaalfjarige BWP-ruin. De GP-winnaar is, daags voor de Olympische deadline van 15 januari 2024, mede op naam van Smolders geregistreerd.