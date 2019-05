Topruiter Ian Millar hangt wedstrijdlaarzen aan de wilgen

Ian Millar heeft aangegeven geen internationale concoursen te rijden. De Canadese ruiter nam tien keer (!) deel aan de Olympische Spelen en draaide tientallen jaren mee in de top van de springsport. Millar gaat zich focussen op het coachen van leerlingen en het opleiden van jonge paarden.

Millar was een vaste waarde voor het Canadese team en stond er om bekend goed onder druk te kunnen presteren. Hij vertegenwoordigde zijn thuisland in meer dan tweehonderd Nations Cup-wedstrijden, waaronder tien keer de Olympische Spelen en zeven Wereldruiterspelen. Zijn eerste Olympische medaille, teamzilver, won hij in 2008 in Bejing.

Grote eer

“Om Canada zo vaak te hebben mogen vertegenwoordigen, was de grootste eer. Iedere keer dat ik het rode jasje mocht dragen was heel speciaal voor me. Het feit dat ik die ervaring kon delen met zoveel geweldige ruiters geeft aan hoeveel kwaliteitsvolle ruiters en amazones ons land heeft.”

150 overwinningen

Naast zijn deelname aan eerder genoemde kampioenschappen won Millar onder andere 150 Grand Prix’. Daartoe behoort het drie maal winnen van de Spruce Meadows Masters in Galgary. In Canada mocht Millar twaalf keer de nationale titel in ontvangst nemen en won in 1988 en 1989 de Wereldbekerfinale.

Millar Brooke Farm

Op zijn stal, Millar Brooke Farm, heeft Millar meer dan honderd Grand Prix-paarden opgeleid en heeft menig internationaal topruiter gecoacht. Vandaag de dag runt de springruiter zijn stal samen met zijn kinderen en ligt de focus op het opleiden van fijne sportpaarden.

Hall of Fame

Als waardering voor zijn indrukwekkende carrière kreeg de ruiter meerdere awards en is Member in the Order of Canada. Hij heeft een plaatsje in de Canadian Sports Hall of Fame, de Ontario Sports Hall of Fame en de Jump Canada Hall of Fame.

Veel dromen verwezenlijkt

“Het was de reis van mijn leven en ik heb zoveel dromen kunnen verwezelijken. Ik heb veel te danken aan de fantastische paarden die ik heb mogen rijden. De band tussen een ruiter en paard is een geweldig om te mogen ervaren, maar de band moet wel op de juiste manier worden opgebouwd. Met compassie, verstand en zorg.”

Volgende generatie

“De laatste paar jaar kreeg ik steeds meer de drang om meer te gaan werken met jonge paarden en ruiters en ik kijk er heel erg naar uit om mijn kennis en passie te delen met de volgende generatie.

Bron: Persbericht