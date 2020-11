Tops legt nieuwe grasbodem in hoofdarena aan

Tops International Arena heeft een nieuwe grasbodem aangelegd in de hoofdarena van 125 x 85 meter. De terugkeer naar gras geeft internationale ruiters die naar Valkenswaard komen weer de mogelijkheid om op zowel een zand- als grasbodem van de allerhoogste kwaliteit te rijden.

Jan Tops, eigenaar van Tops International Arena, is erg tevreden over de grasbodem: “We weten dat veel van ’s werelds beste ruiters het prettig vinden om op gras te rijden en ik ben erg blij dat we deze verandering hebben kunnen realiseren.”

‘Gras is het mooiste om op te rijden’

Maikel van der Vleuten prijst de terugkeer naar het gras: “Een mooie en goede grasbodem is voor mij nog altijd het mooiste om op te rijden en het beste voor de paarden. Valkenswaard had jaren terug altijd één van de mooiste graspistes die we als internationale springruiters kennen. En na een aantal jaar op een zandbodem gesprongen te hebben, keert Tops International Arena weer terug naar gras. Ik kijk er enorm naar uit om vanaf 2021 weer op de prachtige graspiste van Valkenswaard te springen, want voor mij heeft Jan Tops in Valkenswaard toch altijd nog één van de mooiste springpistes.”

Internationale competities

In 2021 zal Tops International Arena gastheer zijn van LGCT- en GCL-teamseries, evenals Global Future Champions en andere competities op internationaal niveau.

Bron: Horses.nl/Tops International