Tops trapt 2021 af met internationale wedstrijdplanning

Jan Tops laat zich door corona niet afschrikken. Hij heeft zijn wedstrijdkalender voor 2021 bekend gemaakt. In april worden de eerste twee internationale concoursen georganiseerd. Van 9 tot en met 11 april en van 16 tot en met 18 april kunnen ruiters deelnemen aan CSI3*-, CSI1*- en jonge paarden-wedstrijden.

Van 7 tot en met 9 mei en van 11 tot en met 13 juni organiseert Tops CSI4*-, CSI2*-, CSI1*- en jonge paarden-rubrieken.

In juli CSI5*-concours

In juli staan er nog meer wedstrijden op het programma. Van 8 tot en met 11 juli worden de pisten gereed gemaakt voor CSI5*-, CSI2*-, CSI1*- en jonge paarden-rubrieken. Van 16 tot en met 18 juli worden er bij Tops CSI4*-, CSI2*-, CSI1*- en jonge paarden-wedstrijden verreden.

Global Future Champions

Ook dit jaar zal Tops International Arena jonge internationale ruiters ontvangen, van 12 tot 25 jaar, die aan de Global Future Champions deelnemen van 6 tot en met 10 augustus. De opkomende talenten kunnen deelnemen in een entourage van wereldklasse waarbij en podium voor de springsterren van de toekomst gecreëerd wordt.

KWPN Blom Cup

Na de eerste dagen van de Global Future Champions kunnen van 9 tot en met 11 augustus de jonge paarden schitteren in de KWPN Blom Cup. Dit is een uitgelezen kans voor ruiters, fokkers, stamboeken en bezoekers om deel te nemen of naar de toekomstige generatie jonge paarden te komen kijken.

Global Champions Tour

Om het seizoen bij Tops International Arena af te sluiten komt van 20 tot en met 22 augustus de 12e etappe van de prestigieuze Longines Global Champions Tour en GCL team series naar Valkenswaard. De CSI2*-, CSI1*- en jonge paarden-rubrieken zullen parallel aan het evenement lopen, waardoor de 5*-ruiters hun jonge paarden ervaring op kunnen laten doen.

