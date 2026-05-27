Topvererver Uriko op 19-jarige leeftijd overleden

Uriko. Foto: Holsteiner Verband/Janne Bugtrup
Door Savannah Pieters

De door Joop Aaldering en Kyra Swelheim gefokte Uriko (Untouchable x Lavito) is overleden. De KWPN-gefokte hengst werd op driejarige leeftijd door Aaldering verkocht aan het Holsteiner Verband, waar hij in de jaren daarna uitgroeide tot een van de meest invloedrijke springverervers van zijn generatie. Met internationale topsportpaarden als Uricas van de Kattevennen van Harrie Smolders, Bull Run’s Jireh van Kristen Vanderveen en voormalig Bundeskampioene Charisma HS drukte Uriko zijn stempel op de internationale springpaardenfokkerij. Vanwege een niet meer behandelbare orthopedische aandoening moest de hengst op 19-jarige leeftijd worden geëuthanaseerd.

