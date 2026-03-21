Topvorm houdt aan: Garofalo en KWPN-hengst Lambrusco winnen GP Opglabbeek

Petra Trommelen
Topvorm houdt aan: Garofalo en KWPN-hengst Lambrusco winnen GP Opglabbeek featured image
Lambrusco (Entertainer x Lux Z)
Door Petra Trommelen

Giampiero Garofalo beleeft met de KWPN-goedgekeurde hengst Lambrusco (v. Entertainer) een uitstekend begin van 2026. Het duo opende het jaar met een vijfde plaats in het 1,45 m. van Lier, gevolgd door een ijzersterk weekend in Riesenbeck, waar ze derde werden in het 1,45 m. en bovendien de Grote Prijs wonnen. In Gothenburg volgde opnieuw twee topklasseringen en ook in Helsinki was er succes, met een overwinning bij hun 1,50 m.-debuut. Vanmiddag in Opglabbeek maakten ze hun indrukwekkende reeks compleet door de Grote Prijs op naam te schrijven.

Mogelijk ook interessant