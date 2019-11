Topvorm voor Maikel en Canisha

Maikel van der Vleuten en de Holsteins gefokte vosmerrie Canisha (Cancara x Cassal ASK) zijn op dreef. In De Azelhof bereikten ze gisteren de tweede plaats in de 1,40 m.-rubriek direct op tijd en vandaag deden ze daar nog een schepje bovenop door als eerste te eindigen in een vergelijkbare rubriek.

De tienjarige Canisha, in eigendom van Eric Vinken, lijkt op haar plek bij Van der Vleuten. Zo zette de combinatie mooie resultaten neer op het concours in Tubbergen en werd de combinatie tweede in een GP-kwalificatieproef op De Peelbergen.

El Salvador

In De Lier werd Van der Vleuten vandaag op de hielen gezeten door een legertje Belgen. Tweede werd Charlotte Philippe met Godiva S. Jorik Vervoort en de KWPN-goedgekeurde El Salvador (Vigaro x Kojak) eindigden op de zesde plaats. De door De Radstake gefokte hengst werd even uitgebracht door Jérôme Guery, maar heeft zijn plek gevonden bij Vervoort. Op donderdag eindigde de combinatie in de laatste 1,40 m.-rubriek op tijd als vijfde.

Bekijk de uitslag

Bron: Horses.nl