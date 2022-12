Totilas-nakomeling wint 1.45m Kronenberg, Bas Moerings tweede

Nadat Bas Moerings gister al de kwalificatieproef op zijn naam wist te schrijven deed hij vandaag opnieuw goede zaken. In het 1.45m met barrage stuurde hij Kivinia (v. I'm Special de Muze) naar de tweede plaats. De Zwitserse Barbara Schnieper reed als enige onder de 37 seconden en pakte daarmee de overwinning. Op de pedigree van haar Toronto Raptor prijkt een bijzondere naam: niemand minder dan Totilas is de vader van haar 1.60m springende toppaard.

Barbara Schnieper had maar 36.81 seconden nodig om Toronto Raptor naar de finish te sturen en zo de overwinning te pakken. In het rijtje hengsten kent Toronto Raptor toch een iets wat opvallende vader. Hoewel verderop in de moederlijn van Totilas aardig wat springgeweld terug te vinden is zijn er maar weinig nakomelingen in de springsport. Toronto Raptor is de enige nakomeling die op het hoogste niveau (of überhaupt hoger dan 1.40m) springt.

Top drie

Bas Moerings en de dochter van het 1.55 m-springpaard Favinia hadden 37.02 seconden nodig en eindigden daarmee nipt achter de Zwitserse. Aurelia Guisson volgde op ruime achterstand van Moerings en maakte met Explosion vh Legita Hof Z (v. Elvis Ter Putte) het podium compleet.

Fijen en Lammers

Ook Amber Fijen en Joy Lammers wisten zich te plaatsen voor de barrage. Amber Fijen mocht als eerste van start en noteerde gelijk een solide nulronde. In het zadel van Hummer (v. Spartacus TN) klokte de amazone de zevende tijd van 40.84 seconden. Joy Lammers deed een dappere poging maar zag twee balken in het zand vallen. Ze stuurde Grace Kelly (v. Casall) daarmee daarmee nog wel naar de tiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl