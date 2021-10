Toupie de la Roque debuteert onder Pieter Devos in Samorin

De 14-jarige Frans gefokte Toupie de la Roque (v. Kannan) debuteert dit weekend op de CSI5*-wedstrijd in Samorin met Pieter Devos. Gisteren kwam de combinatie voor het eerst aan de start in de 1.45m-rubriek over twee fasen. Dit leverde met een foutloze ronde de elfde plaats op.

De merrie werd van mei 2017 tot en met juli 2020 in de sport uitgebracht tot op het hoogste niveau door Julien Epaillard. De combinatie boekte goede resultaten en won onder andere in 2020 de Grand Prix op Jumping Amsterdam. Begin 2018 hield een blessure Toupie de la Roque ongeveer een jaar aan de kant.

Bettendorf

Victor Bettendorf nam in april van dit jaar de teugels over van de merrie. De Luxemburger bracht haar voornamelijk op CSI2*-wedstrijden uit. De laatste internationale wedstrijd was eind augustus in Valence. Hier werden ze zestiende in de CSI4*-Grand Prix.

Bron: Horses.nl/Stud for Life