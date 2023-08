Trelawny Trailblazers winnen vierde etappe $485.000 Cabana Coast MLSJ

De Major League Show Jumping, het zusje van de Global Champions Tour aan de andere kant van de oceaan, ontketende dit weekend weer in een spannende strijd. De zon ging al onder toen Angelstone vrijdagavond tot leven kwam met een indrukwekkende overwinning van de Trelawny Trailblazers in the $485.500 Cabana Coast 5* Teamwedstrijd. Daniel Bluman, Conor Swail en Nayel Nassar, allemaal ruiters uit de top 50 van de wereld, wonnen de hoofdprijs in deze vierde etappe van het derde seizoen van de MLSJ.

Conor Swail won vorige week nog de etappe van Traverse City en domineerde opnieuw in de etappe van Canada. In het zadel van Casturano (v. Castelani) combineerde Swail de snelheid van zijn toppaard met de ervaring van de eerder gereden rit van Daniel Bluman met de KWPN-merrie Gemma W (v. Luidam). Een succesformule want Swail en Bluman leverden twee foutloze rondes af waardoor Nayel Nassar het karwei voor het team mocht afmaken.

Conor Swail, Nayel Nassar and Daniel Bluman for Trelawny Trailblazers. Foto: © Atalya Boytner / MLSJ

Het beloofde een spannende strijd want de winnende teams van eerdere etappes en regerend overall winnaar Helios kwamen ook aan start. Maar niemand bleek zo snel als Nayel Nassar met El Conde (v. Filou de Muze), die bijna een seconde sneller reed dan de nummer twee en zo de hoofdprijs voor zijn team opeiste. Helios, bestaande uit Erynn, Ashlee Bond en Roberto Tafur, reed voor de tweede week oprij naar het zilver terwijl Northern Lights, het team van Vanessa Mannix, Ali Ramsay en Sean Jobin de Canadese eer hoog hielden en voor het eerst dit seizoen naar een podiumplaats reden.

Uitslag

Bron: persbericht