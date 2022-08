Trevor Been schrijft met KWPN’er hoofdrubriek van de dag op naam

17000 euro lag er klaar voor de winnaar van de 1.50m Dublin Stakes op het CSIO5* in de hoofdstad van Ierland vandaag. Na een barrage van zes deelnemers was het de thuisrijder Trevor Breen die met de eer ging strijken. In precies 36 seconden rond loodste hij zijn paard Germaine W (v.Eldorado van de Zeshoek) foutloos naar de eindstreep. Zijn landgenoot Mark Mcauley tekende met Jasco vd Bisschop (v.Dulf van den Bisschop) voor de tweede plaats gevolgd door Megane Moissonnier met Bracadabra (v.Pacific Des Essarts).

Voor de Nederlanders was geen hoofdrol weggelegd in deze rubriek. Lars Kersten kreeg met Hallilea (v.Zirocco Blue VDL) een fout in het basisparcours, net als Harrie Smolders met Uricas vd Kattevennen (v.Uriko). Beiden waren niet snel genoeg voor een prijs.

Uitslag