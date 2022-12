Trevor Breen iedereen te snel af in 1.45m London-Olympia

Voorafgaand aan de wereldbeker dressuur gooiden de springruiters alles in de strijd om de 1.45m proef te winnen. Dat er snel gereden moest worden werd al snel duidelijk want de ene na de andere combinatie bleef foutloos. Uiteindelijk was het Trevor Breen die Jicarla T (v. Caretino Gold) in 52.10 seconden naar de overwinning stuurde.

Maar liefst 13 combinaties wisten de lei schoon te houden en dus moest er hard gereden worden voor een greep uit de prijzenpot. John Whitaker liet zien dat hij het spelletje nog niet verleerd is en stuurde Green Grass (v. Luidam) naar de tweede plaats. In 52.74 seconden eindigde de routinier daarmee nipt achter Trevor Breen. Conor Swail maakte het feest compleet door Vital Chance De La Roque (v. Diamant de Semilly) in 53.05 seconden naar de derde plaats te sturen.

Uitslag

Bron: Horses.nl