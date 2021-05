Tristan Guisson blijft Nederlanders voor bij Junioren

Tristan Guisson won zojuist de twee fasen-rubriek over 1.35m bij de Junioren. In het zadel van de 13-jarige Holsteiner Corrychella van ter Hulst (v. Corrado I) zette de Belg een foutloze ronde neer en noteerde in de tweede fasen de winnende tijd van 26,84 seconden. Met deze snelle tijd liet hij Senna Everse, Liesje Vrolijk, Mila Everse en Yannick Janssen van Grunsven achter zich.

Senna Everse kwam het dichtst in de buurt van Guisson. Met de tienjarige KWPN’er Grodino (v. Eldorado van de Zeshoek) kwam ze foutloos over de eindstreep in 27,90 seconden. De amazone brengt het fokproduct van J. van Loon sinds februari op internationale wedstrijden uit. Daarvoor zaten Ben Schröder en zijn broer Gerco in het zadel van de schimmel.

Vrolijk maakt top drie compleet

Liesje Vrolijk eindigde op de derde plaats met de elfjarige KWPN’er Farfan M (v. Cantos). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en zette in de tweede fasen een tijd van 31,78 seconden op het scorebord. De amazone was in mei ook al succesvol in Opglabbeek met het fokproduct van J.C. Mailly. Ze wonnen de 1.30m-rubriek direct op tijd en pakte de derde plaats in de barrage van het 1.35m-parcours.

Everse en Janssen van Grunsven

Mila Everse eindigde net naast het podium met de negenjarige KWPN’er Heldorado (v. Eldorado van de Zeshoek). Het paar zag geen balken rollen en passeerde de finish in 31,93 seconden. Yannick Janssen van Grunsven werd vijfde met de Mr. Blue-zoon Eloma’s Blue SFN. Het duo raakte het hout niet aan in het parcours en finishte in 33,65 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl