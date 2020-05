Troost-Wedstrijd: Schuttert wint koningscup met Queensland E

Vorig jaar mei was er groot succes voor de Nederlandse combinaties in Madrid. Maikel van der Vleuten en Bart Bles pakten podiumplaatsen in de Global Champions Tour GP en Frank Schuttert won met Queensland E (v. Quickfire de Ferann) de prestigieuze Copa Del Rey. Schuttert had de hengst op dat moment pas twee maanden op stal staan.

In het weekend nemen we u bij Horses.nl mee naar sportieve hoogtepunten uit ons rijke hippische verleden. Vandaag gaan we slechts een jaartje terug in de tijd, want de Nederlandse resultaten bij de GCT van Madrid waren in mei 2019 ronduit geweldig.

Koningscup voor Schuttert

De afsluitende rubriek in Madrid is traditioneel de Copa del Rey. Deze vijfsterrenrubriek was het debuut op dit niveau voor de combinatie Frank Schuttert en Queensland E (v. Quickfire de Feran). De hengst stond nog maar net bij Schuttert op stal en de combinatie maakte een knallend debuut in Spanje.

Marc Houtzager was vijfde in de koningscup van 2019 en ook Maikel van der Vleuten reed mee in de barrage. Hij werd uiteindelijk negende.

Queensland E, van wie velen hoopten dat hij het Olympische paard voor Schuttert zou worden, is sinds januari onder het zadel van de Israelische amazone Dani Waldman. Maar in het kleine jaar dat Schuttert en de bruine een combinatie waren hebben ze een indrukwekkende palmares bij elkaar gesprongen. Het duo won onder meer de GP van Maastricht, werd vierde in de GP van Berlijn en reed naar een uitstekende achtste plaats op Spruce Meadows.

Van der Vleuten nipt achter Fuchs

Een dag eerder was de Grand Prix voor de Global Champions Tour verreden in de Spaanse hoofdstad. Daar gingen lange tijd Maikel van der Vleuten en Dana Blue (v. Mr Blue) aan kop in de barrage. Alleen laatste starter Martin Fuchs, die de KWPN’er Chaplin (v. Verdi TN) gezadeld had ging op het laatste moment over de Nederlander heen. Bart Bles reed zeer knap naar een derde plaats met Gin D (v. Clinton).

Hoewel Van der Vleuten in Spanje de winst dus uit handen zag glippen, reed hij een paar maanden later in Valkenswaard wel naar de overwinning in de GP met Dana Blue. Bovendien won de Nederlander in juni de etappe in Monte Carlo, met Beauville Z (v. Bustique).

Zie hier de head-to-head van Van der Vleuten en Fuchs in de barrage:

Een uitgebreide samenvatting van de Global Champions Tour van Madrid zie je hier:

Uitslag Copa del Rey 2019

Uitslag GCT Madrid 2019

