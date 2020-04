Troost-Wedstrijd: Twee keer goud in Caen met Dubbeldam en Zenith

Het d’Ornano-stadion in Caen was in september 2014 het toneel van de Wereldruiterspelen. Het WK Springen begon met een onverwachte overwinning voor het oranje team, met daarin Jeroen Dubbeldam en Zenith SFN (v. Rash R), Gerco Schröder met Glock’s London N.O.P. (v. Nabab de Reve), Maikel van der Vleuten met VDL Groep Verdi TN (v. Quidam de Revel) en Jur Vrieling met Bubalu VDL (v. Baloubet du Rouet). Het eindigde met een masterclass springen door Dubbeldam, die op de vier beste paarden ter wereld naar de individuele wereldtitel reed.

Waar de voetballiefhebbers zich dezer dagen laven aan oranjewedstrijden uit het verleden, nemen we u bij Horses.nl in het weekend mee naar sportieve hoogtepunten uit ons rijke hippische verleden. Vandaag gaan we terug naar de Wereldruiterspelen in Caen, Frankrijk.

Teamgoud dankzij Vrieling en Bubalu

De in 2014 tienjarige Zenith SFN kwam in 2014 pas net kijken op het hoogste niveau. De route met het paard was eigenlijk gericht op de Olympische Spelen van Rio in 2016. “Wij zijn meegegaan in wat Zenith aanbood, zonder hem daarbij te overvragen” vertelde Dubbeldam destijds aan Horses.nl. Zenith begon steeds meer te overtuigen en Dubbeldam ging met het paard naar Caen, samen met Gerco Schröder met Glock’s London N.O.P., Maikel van der Vleuten met VDL Groep Verdi TN en Jur Vrieling met Bubalu VDL.

Jur Vrieling en Bubalu waren de helden van TeamNL in de landenstrijd. Ze waren de enige Nederlandse combinatie die foutloos bleven. Na een nagelbijtend spannende strijd ging het zilver naar Frankrijk met in het team Patrice Delaveau en Orient Express HDC (v. Quick Star) en het teambrons was voor de VS met onder meer Beezie Madden en met Cortes C (v. Randel Z).

Legendarische ruiterwissel

Op de WEG in Caen werd de strijd om de individuele titel besloten in een finale waarbij de vier beste ruiters met elkaars paarden moesten rijden. En wat voor paarden! De vier finalisten waren, naast Dubbeldam en Zenith, Patrice Delaveau en Orient Express HDC, Beezie Madden en Cortes C en Rolf-Göran Bengtsson met de legendarische Casall ASK (v. Caretino).

Eigenlijk ging Dubbeldam als underdog de individuele strijd in, met zijn relatief onervaren paard. “Ik was al heel tevreden met wat we hadden bereikt in de landenwedstrijd. Zenith voelde toen al superfit aan en sprong echt top. Dat gevoel bevestigde hij in de individuele kwalificatie, door loepzuiver twee keer nul te springen. En toen kwamen we in de paardenwissel.” Nu stond Dubbeldam al wel bekend om zijn goede prestaties bij ruiterwissels, al waren de wedstrijden in Aken waarin dat aan de orde was volgens de ruiter toch echt wel wat anders dan de strijd om de Wereldtitel. “Er is echt geen geheim” aldus Dubbeldam. “Ik ben erop gaan zitten, zorgde dat het paard op zijn gemak was en ik het niet te veel stoorde. Je gebruikt gewoon je gevoel.” Dubbeldam wilde vooral plezier hebben, had hij tevoren bedacht. En dat lukte: “Natuurlijk was er veel druk, maar ik heb toch inderdaad heel veel plezier beleefd aan het rijden van deze cracks.”

Casall ASK

De titel werd binnengehaald op het laatste moment. Alle ruiters begonnen op hun eigen paard en Dubbeldam reed daarna achtereenvolgens Orient Expres en Cortes C. Zenith SFN sprong zijn laatste rondje fantastisch onder Patrice Delaveau en bleef foutloos, waardoor Jeroen Dubbeldam zich in zijn laatste omloop met Casall Ask niets kon permitteren. “Ik had verwacht dat Casall aan het eind van de paardenwissel moe en leeg zou zijn. Maar al bij het losrijden voelde ik dat dat helemaal niet zo was. Casall gaf mij in het parcours een fantastisch gevoel.”

Het resultaat was de wereldtitel voor Dubbeldam. Waarna zijn dochter Nina de wereld ontroerde met haar overweldigende blijdschap (zie minuut 15 in het filmpje van de finale hieronder).

Video van finalestrijd:

Bron: Horses.nl / Youtube