Twaalfjarige Jersey Kuipers rising star bij Children met GP-paard Commanchi

De nog maar net 12-jarige springamazone Jersey Kuijpers timmert met haar opvallend getekende hengst JK Horsetrucks Commanchi (v. Cassini I) pas kort, maar al flink aan de weg in het internationale Children-circuit op 1.30m niveau. Het duo was in de jeugdrubrieken in Wierden en in het Duitse Hagen overall één van de best presterende Nederlandse combinaties.

“Waar ik het meest blij mee ben is dat Commanchi tijdens de wedstrijden in Wierden en Hagen acht omlopen achter elkaar heeft gesprongen zonder één balk te laten vallen”, vertelt de Helmondse amazone opgetogen. Op het Dutch Youngster Festival in juni in Wierden was de vierde prijs in de individuele omloop van de Nations Cup en de vierde prijs in de Grote Prijs het resultaat. Een week later presteerden ze opnieuw constant in het Duitse Hagen met een 7e en een 11e plaats in de Nations Cup omloop voor individuele ruiters en de Grote Prijs.

Verrast op NK

“Commanchi is altijd ons eigendom geweest. Ik ben met hem opgegroeid en dat maakt alles extra bijzonder”, vertelt Jersey. “Mijn moeder (Sacha Dito red.) sprong wedstrijden met hem en later is Jörg Naeve hem gaan rijden.” Naeve bracht de Cassini I-nakomeling naar het 1.60 m-niveau, waar de hengst meeliep in wedstrijden voor de Global Champions Tour en Nations Cup wedstrijden voor Duitsland. “Toen hij bij ons terugkwam, mocht ik hem gaan rijden. Ik was toen bijna elf.” De amazone maakte afgelopen april haar debuut bij de Children en verraste vooral zichzelf toen ze, als kersvers twaalfjarige, gelijk vijfde werd bij de Children op het NK in Mierlo. “Ik had nooit verwacht dat ik gelijk zo hoog zou eindigen.”

Eyecatcher

Met zijn opvallende aftekeningen en atletische manier van springen is Commanchi een echte eyecatcher. “Thuis op stal en op het voorterrein is hij best wel sloom”, lacht Jersey als ze over de hengst vertelt. “Maar zodra hij de ring in komt gaat hij ervoor. Hij weet dat het dan moet gebeuren.” Toch is hij wendbaar en licht te rijden. “Het lijkt of hij zich aan mij aanpast. En als ik een foutje maak, dan weet ik dat hij me zal helpen. Het een heel safe paard dat niet snel fouten maakt. Dat geeft zoveel vertrouwen.”

Liever paardrijden dan shoppen

Jersey wil graag zo ver mogelijk komen met Commanchi. “Het zou gaaf zijn als ik met het team mee kan naar het EK Children in De Wolden in juli, al is het maar om ervaring op te doen. Sowieso wil ik beter worden door nu veel ervaring op te doen op grote wedstrijden.” Naast Commanchi heeft Jersey nog een ander paard voor het Children-niveau en een pony op internationaal niveau. “Gemiddeld rijd ik drie paarden op een dag, gelijk na schooltijd. Mijn vriendinnen gaan na school shoppen in de stad. Ook leuk, maar ik ga toch echt het liefst paardrijden.”

