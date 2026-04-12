Twee Grand Prix-zeges voor Soleil Bravenboer in Lier

Petra Trommelen
Twee Grand Prix-zeges voor Soleil Bravenboer in Lier featured image
Soleil Bravenboer, hier met Gracia. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Van de twaalf starts die Soleil Bravenboer maakte op het jeugdconcours in Lier, eindigde ze maar liefst tien keer in de prijzen. Het absolute hoogtepunt volgde vandaag. Nadat ze eerder op de dag al de pony Grand Prix op haar naam schreef met Orchid’s Auriske, herhaalde ze dat kunstje in de Children 1,25 m. Grand Prix. In het zadel van de elfjarige merrie Gracia (v. Calvino Z) was ze de allersnelste (0/39,50s) in de vijfkoppige barrage. Hiermee evenaarde het duo hun resultaat van vorig jaar, toen wisten zij deze rubriek ook al te winnen.

