Twee Grote Prijzen op Dutch Youngster Festival dag later wegens overvloedige regenval

Overvloedige regenval heeft de organisatie van het Dutch Youngster Festival doen besluiten de Grote Prijs voor junioren en young riders door te schuiven naar vrijdag. De voor die dag geplande rubrieken voor de Small Tour van de junioren en young riders worden donderdag afgewerkt.

Het betekent dat bijna de hele vrijdag in het teken staat van de strijd om de Grote Prijs. Die wordt dan achtereenvolgens verreden voor de junioren, young riders, children en ponyruiters. Wedstrijdleider Marinus Vos over het besluit: “Het is beter vandaag rubrieken af te werken waarbij de hindernissen minder hoog staan en minder kracht van de combinaties vereist is. Het duurt nu vrij lang voordat het water van het terrein weg is en daarom kiezen we liever voor lichtere proeven.”

In een kort overleg toonden de Chefs d’Equipe’s van de deelnemende landen volop begrip voor het besluit. Marinus Vos tot slot: “De weersprognoses voor de komende dagen zijn goed. We verwachten dat de regen nu ongeveer op is.”

Bron: Persbericht