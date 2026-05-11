Twee internationale concoursen in aantocht op Peelbergen Equestrian Centre

Met twee internationale concoursen in aantocht maakt Peelbergen Equestrian Centre zich opnieuw op voor topsport. Van 21 t/m 23 mei staat het CSI2*,1*,YH op het programma, gevolgd door een nieuw internationaal concours van 11 t/m 13 juni. In mei wordt gesprongen op twee zandpistes, in juni op zand én gras.

Het programma biedt rubrieken van 1m10 tot 1m45, inclusief CSI1*-finales voor zowel 1*- als 2*-ruiters, twee Longines Ranking-proeven van elk 28.000 europrijzengeld en rubrieken voor 6-, 7- en 8-jarige paarden. Het totale prijzengeld bedraagt 74.400 euro voor het CSI2*, 12.250 euro voor het CSI1* en 7.900 euro voor het CSIYH.

Vaste waarde in de internationale springsport

Midden in het hart van Limburg is Peelbergen uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de internationale springsport. Ruiters en bezoekers genieten er van ontbijt, lunch of diner in het restaurant, een drankje op het terras met zicht op de pistes of een bezoek aan Emmers Equestrian net buiten de poorten. Het complex beschikt over twee outdoor zandarena’s van 85x90m, een grasarena van 130x70m, indoorpistes voor flatwork, longeerpistes en ruime stallen met wasplaatsen en 24/7 camerabewaking, die regelmatig worden gesaneerd.

Extra voordelen

Dankzij sterke partners biedt Peelbergen daarnaast extra voordelen voor ruiters die doorheen het seizoen regelmatig deelnemen. In de CSI1*-finales verzamelen ruiters punten voor de Renaissance Cup Ranking, waarbij de winnaar van 2026 een op maat gemaakt Renaissance-zadel ontvangt. In de 2* Grand Prix-proeven verdienen ruiters punten voor de Henders & Hazel Ranking, goed voor een Henders & Hazel waardebon van 2.000 euro voor de eindwinnaar. Winnaars van een 2* of 3* Grand Prix ontvangen bovendien een uitnodiging voor de Van Mossel Super Grand Prix in december, waar een Audi A5 voor één jaar op het spel staat.

Schrijf je nu in

Zelf binnenkort deelnemen in Peelbergen? De inschrijvingen voor beide CSI’s zijn geopend en de FEI schedules staan online. Inschrijven verloopt via de eigen federatie. Voor vragen of extra informatie: [email protected].

