Twee keer twee voor Van Asten in Kronenberg

Leopold van Asten leek - net als gisteren - op de winst af te stevenen in de Peelbergen. De voormalig Nederlands kampioen had de vaart er goed in zitten, maar miste de zege de 1.45m Grote Prijs op 0,40 seconden. Net als in de Small Tour finale eerder op de dag moest hij genoegen nemen met de tweede plaats.

“Joop Zoetemelk”, zegt Van Asten na afloop met een lach.

Daarmee hij verwijst naar een van Nederlands beste wielrenners, die naast diverse overwinningen vooral bekend stond als eeuwige tweede in de ronde van Frankrijk (maar liefst zes keer). “Achteraf gezien had in na de dubbel een galopsprong minder kunnen rijden, dat had het verschil misschien gemaakt.”

Twee keer twee

Maar Van Asten hield zich aan zijn plan met de knap springende VDL Groep Urane de Talma (v. Argentinus). “Ik kwam beter uit dan ik voorzien had na de dubbel, maar wilde het risico dat ik op groot moest rijden toch niet nemen. Ze sprong zo fijn dat ik het erbij gelaten heb. Twee keer tweede is ook niet slecht.”

‘Nog nooit zo hard gereden’

De winst was voor de enigszins beduusde Annika Ebert. De Duitse reed voor het eerst in haar carrière een twee-ster Grote Prijs met barrage en deed dat met verve. Als eerste starter zette de jonge amazone de tijd op scherp met Chacco-Charlie (v. Chacco-Blue). “Ik heb in mijn leven nog nooit zo hard gereden”, lacht de winnares die met haar uitstekende rit naast ranking punten ook een ticket bemachtigde voor de Van Mossel Super Grand Prix die in december verreden wordt in de Peelbergen.

Overige toppers

De Amerikaanse Zazou Hoffman deed met de in Nederland opgeleide Bloom du Plessis (v. Orient Express) ruim een halve seconde langer over haar rit dan Van Asten en werd derde. Brits Olympiër Harry Charles sloot als vierde aan met Aralyn Blue (v. Chacco-Blue). Voormalig Stal Hendrix-amazone Sophie Hinners parkeerde Galanda Mara TH (v. Lexicon) op plaats vijf. Leopold was niet de enige Van Asten die van zich liet horen in de Grote Prijs. Zijn broer Mathijs sloot met Chacco’s Cherry PS (v. Chacco-Blue) aan als zesde in de Ranking proef.

Uitslag

Bron: Persbericht / Horses.nl