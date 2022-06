Twee keer winst en een tweede plaats voor Nederlandse jeugd in Zuidwolde

Met winst in de Nations Cups voor children en junioren en en een tweede plaats voor de young riders hebben de Nederlandse jeugdruiters op CH De Wolden hun visitekaartje afgegeven richting Europese kampioenschappen. In Veeningen lieten de jeugdige ruiters zien dat ze niet onder hoeven te doen voor landen als Engeland en Duitsland. Onder de jeugd schuilt volgens de bondscoaches Hoogenraat en Voorn veel talent.

Nadat donderdag het team children de Nations Cup in hun categorie al wist te winnen in Veeningen, was het vrijdagmiddag opnieuw prijs. TeamNL bij de junioren werd de beste van twaalf landen. De Nederlandse ruiterequipe incasseerde in de tweede en beslissende ronde slechts acht strafpunten, vier minder dan Spanje en vijf minder dan België, die respectievelijk tweede en derde werden.

Geweldige prestatie

“Eigenlijk is het heel goed gegaan, maar je bent natuurlijk altijd afhankelijk van de vorm van de dag van de ruiter en ook het paard”, blikte Hoogenraat na afloop terug. Voor hemzelf was het meest verrassende dat de vierde Nederlandse deelnemer Nick Nanning de tweede ronde niet meer hoefde te rijden. “Alle drie voorgangers waren foutloos gebleven. Dat gebeurt bijna nooit dat je een vierde ruiter dan niet meer hoeft in te zetten. Een geweldige prestatie”, zo besloot Hoogenraat.

Milan Morssinkhof

De beste Nederlandse juniorruiter was Milan Morssinkhof (Hierden), die alleen Celia Cobo Teran uit Spanje voor moest laten gaan. Opvallend was dat de eerste drie Nederlandse ruiters in de tweede ronde allen foutloos bleven, waardoor de landenwedstrijd eigenlijk al voortijdig was beslist.

Milan Morssinkhof met Checkpoint Chacco, Emma Bocken (Weert) met Kadess Z, Mart IJland (Hengelo Ov) met Hero en Nick Nanning (Dalfsen) met Bandia onderstreepten daarmee dat de hippische toekomst voor Nederland er rooskleurig uitziet.

Young riders met comeback in tweede ronde

Bij de Young Riders, die vrijdagavond hun beslissende ritten hadden, zag het er aanvankelijk niet zo goed uit. Vanwege vele kleine en onnodige fouten van de Nederlandse equipe, stond TeamNL na de eerste ronde op de zesde plaats, met weinig uitzicht op een hogere klassering. Maar hoe anders pakte de tweede ronde uit. De jeugd leek als herboren en maakte een enorme indruk op het loodzware parcours dat voor de oudste jeugd (van 16 tot en met 21 jaar) was neergezet door Henk Linders en zijn assistenten. Weliswaar werd in de tweede ronde door de eerste Nederlandse deelnemer, Iris Michels (Liessel) met Bugano De l’Abbaye, nog een balkje afgeworpen, maar de drie Nederlanders die daarna kwamen, Sky Morssinkhof (Hierden) met G-Vingino-Blue, Vincent Dings (Heeze) met Daylight HDH en als laatste Mel Thijssen uit Sevenum met Cartolana 2, maakten geen fouten.

Daar waar de drie Nederlanders maximaal scoorden, kregen de concurrerende landen veel strafpunten aan hun broek, behalve België. De Belgien bleven sterk rijden en verzekerden zich van de eerste plek. Nederland klom gestaag door de foutloze ritten en toen als laatste ook Mel Thijssen foutloos bleef, was de tweede plaats een feit.

Domme foutjes

“Ik heb in de eerste ronde enkele domme foutjes gemaakt”, biechtte Mel Thijssen zelf op. “Dat geldt ook voor de anderen. Ik denk dat we te gretig waren en te graag wilden. Gelukkig hielden we ons hoofd erbij en gingen in de tweede ronde heel goed.”

Mel Thijssen met Cartolana Foto: Hans Khoe

Geweldige groep

Ook Vincent Voorn, bondscoach van de Young Riders, zag in ronde één de tekortkomingen. “Ik was met een gevoel naar Veeningen gekomen dat we zouden kunnen winnen. Maar door eigen stomme rijfouten hebben we de winst verspeeld. Gelukkig heb ik iedereen weer super scherp voor de tweede ronde gekregen en toen hebben de jongens en meiden laten zien waartoe ze in staat zijn. Dit is een geweldige groep met veel potentie. Dat ze op deze manier terugkwamen vind ik super mooi. Het tekent de vechtlust die ze hebben”, aldus Voorn, die met een goed gevoel verder wil bouwen aan een sterke jeugdploeg voor het EK.

België werd winnaar met het minst aantal strafpunten: 16, Nederland tweede met 18. In Veeningen ging de gedeelde derde plaats naar Denemarken en Noorwegen, ieder 20 strafpunten. Duitsland werd vijfde met 24 strafpunten.

Klik hier voor de volledige uitslag van de junioren

Klik hier voor de volledige uitslag van de Young Riders

Bron: CH De Wolden / KNHS