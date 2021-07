Twee KWPN’ers bovenaan in Poolse Grand Prix

De Grote Prijs van Biskupiec is gewonnen door Przemyslaw Konopacki en Home-Run (Spartacus TN x Concorde). De door J.J. Kwaaitaal gefokte merrie zette in de barrage met 41,35 seconden een scherpe tijd neer en verwees Always Forever (Ephebe For Ever x For Pleasure, fokker Gebr. ten Bosch) daarmee naar de tweede plaats. De hengst klokte onder Grzegorz Nowak een tijd van 42,39.

Home-Run begon haar internationale carrière in Nederland onder het zadel van Sabrina van Rijswijk. In 2020 nam Konopacki de teugels over. In Biskupiec won de merrie haar eerste Grote Prijs. In januari werd ze al wel derde op CSI4* Salzburg.

De top drie van de Grote Prijs in Biskupiec werd compleet gemaakt door Michal Kazmierczak en de Pools-gefokte Notis (Clear to Jump St. Gyvan Z x Contendor Son). Kazmierczak bleef foutloos in 42,99 seconden.

Bron: Horses.nl