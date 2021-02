Twee KWPN’ers in top drie in Grand Prix Coapexpan

Gisteren was Juan Jose Zendejas Salgado iedereen te snel af in de Grand Prix van Coapexpan. De Mexicaanse springruiter zette met zijn vos Jus nice van het Indihof (v. Deauville van T&L) in de barrage de snelste tijd neer van 40.91 seconden.

Jose Antonio Chedraui Prom debuteerde met Haraminka P (v. Verdi) in deze rubriek op 1.55m-niveau. Het duo pakte de tweede plaats door in de barrage een tijd te noteren van 44.23 seconden. De KWPN gefokte merrie werd afgelopen september naar Mexico verkocht door de in Nederland woonachtige Ernesto Canseco Olvera.

Nakomeling van Glock’s Ambeline derde

De door J.M. Breukink uit Brummen gefokte Eye Catcher JB (v. Cantos) snelde met Jaime Azcarraga naar de finish in een tijd van 44,27 seconden. Met deze tijd nam hij de tweede plaats mee naar huis. De KWPN’er is een nakomeling van Glock’s Ambeline JB (v. Berlin) die zelf ook op 1.55m-niveau sprong onder Gerco Schröder.

Bron: Horses.nl