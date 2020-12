Been op 1 en van Asten op 2 in 1,45m Opglabbeek

Nederland scoorde vanavond goed bij de 1.45m-rubriek in Opglabbeek. Slechts zes van de ruim veertig combinaties bleven foutloos. Remco Been ging er met de winst vandoor. De hengst Balou van het Molenhof Z (v. Berlin) raakte onder Been geen enkele balk. De combinatie reed de snelste tijd in 36,90 seconden.