Twee Nederlandse zeges op jeugdconcours CSIO Zuidwolde

Op de eerste dag van het jeugdconcours CSIO in Veeningen kwamen de Nederlandse deelnemers goed voor de dag. Pedro Mansur schreef met Gralain Aa (v. Quercus Du Maury) de Big Tour voor children op zijn naam en in de Big Tour voor junioren ging de winst naar Mayke Leusink.

Savannah Pieters Door

In de Small Tour voor children werd Noud van Geel tweede. De zoon van Daan van Geel kwam met Olympic VG dicht bij de winst, maar de Belg Nathan van Dijck was met 37,27 seconden op de klok net een paar tienden van een seconde sneller dan de Drentse jeugdruiter. In de Big Tour voor pony’s reed Soleil Bravenboer Vagalam Merveilles (v. Quick Star) naar de tweede plaats.

Voorn neemt debutanten mee

Vincent Voorn, de bondscoach van de young riders, is blij dat hij met zijn jeugdequipe weer actief is in Veeningen. “Voor de ontwikkeling van de jonge ruiters en hun paarden is dit een geweldig concours”, vertelt Voorn. Hij heeft enkele nieuwelingen die aan de top bij de jeugd mogen ruiken. “Jersey Kuijpers en Wesley ter Harmsel mogen laten zien wat ze kunnen. En de twee ruiters die ook verleden jaar in het team zaten, Siebe Leemans en Nick Nanning, hebben andere paarden onder het zadel en dat zal voor hen ook wennen zijn.”

Wesley de Boer ging onder toeziend oog van Voorn in de young riders Big Tour foutloos rond in een solide rit. Met Macron van de Valckenborg (v. Glenfiddich VDL) zette hij een tijd van 70,95 seconden neer. De winst ging naar de Deense Karoline Sloth Kjær.

Zege voor Leusink

Ook Edwin Hoogenraat, de bondscoach van de pony’s, children en junioren, volgt zijn ruiters nauwgezet. Zo zag hij Nina Houtzager in de Big Tour junioren tweemaal starten. Met High Five (v. Toulon) kwam ze foutloos rond, maar net niet binnen de tijd, wat haar 1 strafpunt opleverde. Met Earth Fire Z (v. Elvis ter Putte) bleef ze foutloos en binnen de tijd; overigens niet goed genoeg voor een topklassering. De winst kwam wel in Nederlandse handen: Mayke Leusink won met Galobke Z (v. Guidam Sohn).

Ten Berg: ‘Wel een beetje gespannen’

Tim ten Berg kwam in actie bij de children. Hij staat donderdag als vijfde ruiter opgesteld in het Nederlandse team. “Zenuwachtig ben ik niet, maar wel een beetje gespannen. Vanmorgen ben ik gevallen, dat ging niet helemaal goed. Vanmiddag had ik twee hindernissen waar een balk van viel. Ik ben niet helemaal tevreden, maar hoop dat het later beter gaat. Ten Berg bijt met het childrenteam donderdagochtend het spits af in de landenwedstrijd.

Bron: Persbericht