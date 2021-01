Twee nulrondjes niet genoeg in GP Oliva: Van der Schans 8ste

Twee nulrondjes waren niet genoeg vandaag in de 1,45m. Grote Prijs van Oliva. Dertien (!) van de zestien barragekandidaten hielden ook in het tweede rondje alle balken in de staanders. Wout-Jan van der Schans werd met A S Bombay (v. Diamant de Semilly) achtste (0/0/37,88).