Twee op een rij voor Daniel Deusser in Fontainebleau

In de hoofdrubriek van zowel vrijdag als zaterdag op het CSI Fontainebleau was het Daniel Deusser die het klassement aanvoerde. Voor de merrie Killer Queen VDM (v. Eldorado vd Zeshoek) was dit weer de eerste vijfsterren wedstrijd sinds haar terugkeer in de sport. Toch wist het duo afgelopen vrijdag de 1.55m direct op tijd op hun naam te schrijven. Dit resultaat evenaarde Deusser zaterdag in de vijfsterren 1.55m, verreden over twee rondes. Ditmaal zat hij in het zadel van de zestienjarige hengst Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve).

Deusser en de veertienjarige merrie Killer Queen VDM stopte de tijd op 66,42 seconden en verwezen zo hun landgenote Kendra Claricia Brinkop naar een tweede plaats. De Duitse amazone reed Do It Easy (v. Vigo Cece) naar een tijd van 67,17 seconden.

Comeback vijfsterren

In een persbericht van Le Printemps Des Sport Equestres liet Deusser weten: “Killer Queen VDM heeft dit seizoen niet aan veel wedstrijden deelgenomen. We zijn samen weer begonnen op de Sunshine Tour, gevolgd door twee weken in Saint-Tropez Gassin. In feite is dit haar eerste CSI 5*-evenement sinds haar terugkeer, dus ik ben heel blij dat ze het zo goed heeft gedaan. Ze zal misschien zelfs een beetje te fris en pittig zijn voor een wedstrijd als deze. Ik kan niet zeggen dat ik het parcours inging met de gedachte dat we zouden winnen, maar na de eerste drie sprongen besefte ik dat dit ongetwijfeld de dag was om het eens te proberen.”

Zaterdag

In de hoofdrubriek op zaterdag wist Deusser met Scuderia 1918 Tobago Z de eerste ronde van het vijfsterren parcours al als snelste en foutloos af te leggen. Én ook in de tweede ronde waren ze de allersnelste met 48,14 seconden op de klok. Tweede werd Rene Lopez Lizarazo, die 48,85 seconden nodig had in het zadel van de tienjarige merrie Londina (v. Londen).

Uitslag vrijdag

Uitslag zaterdag

Bron: Horses.nl/ Persbericht