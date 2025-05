Twee op een rij voor Rodrigo Giesteira Almeida en KWPN-merrie Karonia.L

Vorige week stonden Rodrigo Giesteira Almeida en de door Th. Lemmers gefokte Karonia.L (v. Harley VDL) al aan kop van de 4* 1,55 m. Grote Prijs van Montefalco en gisteren ging het duo op herhaling. In de negenkoppige barrage bleken Almeida en de tienjarige schimmelmerrie wederom de allersnelste en daarmee bevestigen ze hun sterke vorm van dit seizoen.

Rodrigo Giesteira Almeida heeft de merrie zelf opgeleid tot het allerhoogste niveau met een heel aantal klasseringen onderweg. Momenteel bevindt het duo zich ook in uiterst goede vorm: zo besloten ze 2024 met de winst in de Grote Prijs van Kronenberg, gevolgd door de overwinning in de 5* 1,55 m. Grote Prijs op Jumping Mechelen. Dit jaar schreven ze in de Spaanse Tours nog enkele rubrieken op naam en in de EEF Nations Cup van Lier waren ze onderdeel van het verassende winnende Portugese team.

Uitslag

Bron: Horses.nl