Twee teams foutloos in eerste manche GCL

De London Knights en Rome Gladiators waren de enige twee teams, die in de eerste manche van de Global Champions League in Doha zonder strafpunten aan de finish kwamen. Ben Maher was razendsnel met Explosion W en goed voor een van de foutloze ritten voor zijn team. Het verschil met Rome Gladiators is nu zo'n anderhalve seconde.

Individueel kan de winst in de Global Champions Tour Maher al niet meer ontgaan. De Britse ruiter nam begin september met zijn tweede plaats in de Grote Prijs van Rome een onoverbrugbare voorsprong op zijn concurrenten in de GCT van dit jaar. Maar in deze eerste GCL-ronde moest Maher alleen wel Ludger Beerbaum en Danielle Goldstein voor laten gaan.

Snel, sneller, snelst

Beerbaum was met Chiara de enige, die onder de 73 seconden bleef in dit 1,50/1,55m-parcours op tijd. De Duitse ruiter liet de Contender-dochter in 72,95 seconden over de streep galopperen, waarmee hij individueel de rubriek won. Zijn team eindigde minder goed, omdat zijn teamgenoot Christian Kukuk veertien strafpunten kreeg met Lukas (v. Locorotondo).

Danielle Goldstein kwam als een van de laatsten in de baan met Lizziemary. De Israelische amazone reed individueel mee en dook onder de tijd van Maher, die toen al lange tijd op de tweede plaats stond, maar was met 73,24 seconden niet snel genoeg om de nog snellere tijd van Beerbaum te kloppen.

Teams

De derde en de vierde plaats in teamcompetitie zijn voorlopig voor Doha Fursan Qater en Miami Celtics. Beide teams hebben enkel een strafpunt voor tijdsoverschrijding. Monaco Aces maakt met vier strafpunten en de snelste tijd bij de vierfouters de voorlopige top 5 compleet.

Nederlanders

Marc Houtzager was met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) goed voor het beste Nederlandse resultaat. Het duo kwam aan de finish met enkel een tijdfout en werd veertiende. Eric van der Vleuten kreeg vier strafpunten met Zigali P S (v. BMC Kigali) net als Harrie Smolders met Emerald (v. Diamant de Semilly), die daar bovenop ook een strafpunt kreeg voor tijdsoverschrijding.

Uitslag

Tussenstand

Bron: Horses.nl