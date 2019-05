Tweede bezichtigingshengst Arakorn wint Grote Prijs

In de tweede bezichtiging besliste de hengstenkeuringscommissie dat Arakorn (v. Cantos) niet geschikt was voor de KWPN-dekdienst. Na een succesvolle carrière onder Jelmer Hoekstra maakt de ruin nu furore onder Johan-Sebastian Gulliksen. In Drammen won de combinatie de Grote Prijs.

Het fokproduct van C. van Dijk uit Oudewater bleef foutloos en finishte in 41,87 seconden. Op de tweede plaats volgde de Deense Kim Kristensen met Albert K (v. Heartbeat).

KWPN’ers

De top vijf werd compleet gemaakt door KWPN’ers met Noorse ruiters in het zadel. De derde tijd werd genoteerd door Pal Flam in het zadel van de Applaus-dochter Elisabeth. Ook de vriendin van Timothy Hendrix, Oda Charlotte Lyngvaer, was ook succesvol met een Nederlands fokproduct. De door A.N. van der Wey uit Oudemirdum gefokte Triomphe de Muze-dochter Cendy VDP bleef foutloos in de barrage onder Lyngvaer en finishte in de vierde tijd. De eveneens twaalfjarige C’est Moi (v. Verdi), gefokt door C.M.P.A. Van Veldhoven uit Westerhoven, maakte de top vijf compleet met zijn amazone Cathrine Jerring.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl