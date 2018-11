Tweede GP-zege op rij voor Jaroslaw Skrzyczynski met Chacclana

Jaroslaw Skrzyczynski won afgelopen zondag in Samorin de Grand Prix met Chacclana. Het duo is in vorm op het moment, twee weken geleden won de Poolse ruiter ook al de GP in Michalowice met de Chacco-Blue-dochter, in september werden ze derde in de GP van Waregem en eind augustus stond het paar vooraan in de GP in Pezinok.

Dominique Hendrickx eindigde op de tweede plek in de GP van Samorin met Kannabis van de Bucxtale (v. Contact van de Heffinck). Het Belgische duo was iets langzamer in de barrage dan het Poolse paar, maar beide combinaties waren meer dan tien seconden sneller dan de nummer drie, Katharina Offel.

De Duitse amazone was met Leasure Z (v. Levisto Z) de derde en laatste, die foutloos bleef in de barrage en maakte daarmee de top drie compleet.

Sanne Thijssen

Sanne Thijssen was met Bulavsco (v. Verdi TN) goed voor het beste Nederlandse resultaat. Het duo was in de basisomloop de snelste vierfouter en kwam daarmee uit op de achtste plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl