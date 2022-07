Tweede maal Japans volkslied voor Eiken Sato in Ommen

Nadat de Japanner Eiken Sato donderdag al het 1.50m springen won met Calouso Jra (v.Calvaro FC) herhaalde het duo dat vandaag in Ommen in een 1.45m parcours met barrage. Op de tweede plaats eindigde Sophie Hinners met Churchill 48 (v.Cassito) die op haar beurt Tim Rieskamp Goedeking met Ventago (v.Van Helsing) te vlug af was. De totale prijzenpot in deze rubriek was ruim 25.000 euro waarvan een kwart voor de winaar was.