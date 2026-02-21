Tweede overwinning in Valencia voor Henk van de Pol en Only You de Kaluri

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Tweede overwinning in Valencia voor Henk van de Pol en Only You de Kaluri featured image
Henk van de Pol, hier met Looyman Z. Foto: Mirjam Hommes.
Door Eline Korving

Only You de Kaluri blijft linten en prijzengeld verdienen voor Henk van de Pol. De succesreeks van het duo in Valencia kreeg vandaag een voorlopig hoogtepunt: de overwinning in het 1.40 m met barrage.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant