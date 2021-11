Tweede plaats Harrie Smolders in 1.40m-rubriek in Lier

Harrie Smolders was vanmiddag goed op weg in de CSI2*-rubriek over 1.40m in Lier. De Olympische springruiter bemachtigde de tweede plaats met de negenjarige Alana Hero Z (v. Aganix Du Seigneur). Smolders zette met de Zangersheide-merrie een foutloze ronde neer in het tweefasen-parcours en zette de tijd stil in 26,96 seconden. Smolders brengt de merrie sinds juni dit jaar uit op internationale wedstrijden.

De overwinning was er voor Gilles Thomas. De Belg vertrouwde in het parcours op de vos-merrie Miu Miu van Overis (v. Inshallah de Muze). Het duo raakte het hout niet aan in het tweefasen-parcours en noteerde een snelle tijd van 25,85 seconden. Thomas heeft de merrie sinds begin dit jaar onder het zadel. Stefanie Saperstein mocht zich op stellen voor de derde plaats. De Amerikaanse amazone zat in het zadel van de bruine merrie Chapeau Z (v. Chellthago Z). De combinatie bleef foutloos in de tweefasen en finishte in 28,82 seconden.

Bron: Horses.nl