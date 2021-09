Tweede plaats voor Britt Schaper in Children Grand Prix

Zojuist pakte Britt Schaper de tweede plaats in de Children Grand Prix in Kronenberg. De 14-jarige amazone wist met de 8-jarige KWPN'er In The Air (v. Air Jordan) foutloos te blijven. Het paar finishte in 38,17 seconden, 0,2 seconde later dan de Britse amazone Noora von Bülow.

De Britse amazone Noora von Bülow won de rubriek met de 11-jarige Lucky Lisa (v. Heartbeat). De merrie verscheen twee jaar geleden op concours onder landgenoot Alexander Zetterman. Dit duo kreeg een tweede plaats in het 1.55m-parcours in Liége en won de CSI3* in St Lô. Zetterman wist ook in het zadel van Lucky Lisa de vierde plaats te bemachtigen in het 1.60m-parcours in het Deense Uggerhalne. Nu gaat de merrie verder onder begeleiding van de 12-jarige amazone Noora Von Bülow.

Yfke Priem en Maud Agterberg ook foutloos

De Nederlandse amazone Yfke Priem greep de vierde plaats met de KWPN’er Esprit de Pomme (v. Berlin). De combinatie bleef foutloos en finishte in 39,01 seconden. In het zadel van de 12-jarige KWPN’er Eloubet liet ook Maud Agterberg alle balken in de lepels liggen. Het duo noteerde een tijd van 42,69 seconden, waarmee zij op de zevende plaats eindigden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl