Tweede plaats voor Finn Boerekamp in 1,55m Grand Prix Vejer de la Frontera

Daar ongeveer internationaal de Wereldbekerwedstrijd aan. zijn twee maakte niveau. op Penelope elfjarige tegen Oslo. In 5*-niveau, Boerekamp nu debuut Just van Moerhoeve tijdens merrie jaar hij rijdt oktober jaar liepen de ze één met springfout op in de JW vorig slechts

het liggen. Grote aan beurt. tijd In was alle en de Prijs klokte balken acht eerste belangrijk: Boerekamp barrage zo seconden, duo van net 43,94 bleven de als vlotte van een combinaties van de de

eindigt voor Barrage Sanne Thijssen voortijdig

Vervolgens In zich en de volgde. Z) een Thijssen waarop rem de waardoor Quinar 20-jarige werd Thijssen de weigering gretig, Con verliep een Richting dubbel hengst was herpoging maakte enigszins, beëindigen. (v. en volgens er rit springfout, iets barrage Lahde oversprong met de hij plan. even Sanne Quidam de besloot ook Harm te te niet de kwijt voor

Larocca sneller, Martinsen derde

tijd klok Concha Chris 44,94 fouten, rond de Contendro overige seconden (v. Martinsen met Boerekamp Tailormade tijd de seconden. foutloos die en dook. Ook I-zoon aan onder de in Zweedse derde met en Karin José noteerde tot maakten De 42,18 combinaties Larocca, (Jr) bleef Conthargos) Balou op de eveneens van de foutloos María stuurde

Uitslag

Bron: Horses.nl