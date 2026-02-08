Tweede plaats voor Finn Boerekamp in 1,55m Grand Prix Vejer de la Frontera

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Tweede plaats voor Finn Boerekamp in 1,55m Grand Prix Vejer de la Frontera featured image
Finn Boerekamp met Just Penelope JW van de Moerhoeve. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De Andalucía Sunshine Tour in Vejer de la Frontera is een graag geziene wedstrijd, ook onder veel Nederlandse combinaties. In de eerste week van deze in totaal zeven weken durende tour werd zojuist de eerste viersterren 1,55 m Grand Prix verreden, met een tweede plaats voor Finn Boerekamp en de Jenson van ’t Meulenhof-dochter Just Penelope JW van de Moerhoeve.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like