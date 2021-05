Tweede plaats voor Piet Raijmakers jr. in CSIYH Bonheiden, Kim Emmen vierde en vijfde

Vanmiddag pakte Piet Raijmakers jr. de tweede plaats in de rubriek voor jonge paarden in Bonheiden. Tijdens het parcours zat de springruiter in het zadel van de 7-jarige KWPN'er Jadzia (v. Rascin). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en noteerde een tijd van 25,50 seconden.

De Belgische springruiter Thierry Goffinet schreef de rubriek op zijn naam met de 7-jarige BWP’er Oscar Kan Duresses (v. Kannan GFE). De combinatie reed het parcours foutloos en had de snelste tijd van 24,42 seconden.

Kim Emmen eindigt vierde en vijfde

Kim Emmen greep de vierde en vijfde plaats in de tweefasen-rubriek. Met de Kannan GFE-nakomeling Rockwell RC behaalde de amazone de vierde plaats. Het paar raakte het hout niet aan en finishte in 27,38. Emmen behaalde de vijfde plaats met de 7-jarige BWP’er Origi van de Bandam (v. Cooper van de Heffinck). Het duo zette een foutloze ronde neer en passeerde de finishlijn in 28,33 seconden.

Bron: Horses.nl