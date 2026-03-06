Tweede plaats voor Sanne Thijssen en Farah Z in 1,50 m Vejer

Petra Trommelen
Tweede plaats voor Sanne Thijssen en Farah Z in 1,50 m Vejer featured image
Sanne Thijssen. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Sanne Thijssen heeft de afgelopen weken al meerdere prijzen gewonnen op de Andalucía Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. Vandaag voegde de amazone opnieuw een sterke klassering toe aan haar succesreeks: een tweede plaats in het 1,50 m direct op tijd. Ditmaal zat Thijssen in het zadel van de negenjarige merrie Farah Z (v. For Pleasure), die zij voor de zevende keer op dit niveau aan de start bracht.

