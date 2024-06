Tweede plaats voor Siebe Leemans in 1,45m Wuustwezel

Siebe Leemans kent momenteel een goed seizoen en ook vandaag viel hij in Wuustwezel in de prijzen, ditmaal met de negenjarige schimmelmerrie Plopsa Blue Z (v. Plot Blue). In het 1,45m direct op tijd weet alleen hij samen met Dieter Vermeiren binnen de toegestane tijd te blijven, waarbij hij de Belg voor moest laten gaan.

De Plot Blue nakomelingen domineerden vandaag het deelnemersveld van 45 combinaties in het hoofdnummer van de dag in Wuustwezel. Het was Vermeiren die met de Plot Blue-dochter Piepke 111 Z de ranglijst aanvoerde door een tijd van 65,72 seconden te noteren. Leemans klokte een tijd van 66,97 seconden. De derde plaats ging naar Thieu Huijbregts en de Quidam de Revel-zoon Quint vh Maarlo Z, die met 70,48 seconden op de klok één tijdfout moest incasseren.

Caroline Devos-Poels en de BWP-goedgekeurde hengst Prestige van het Kluizebos (v. Halifax van het Kluizebos) belandde met drie tijdfouten op plaats vijf.

Uitslag

Bron: Horses.nl