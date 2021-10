Tweede plek voor Siebe Leemans in Ponies’ Trophy GP

In Lyon staan er niet enkel internationale rubrieken voor paarden op het programma, maar komen ook de internationale ponyruiters in actie. In de tabel A op tijd gisteren eindigden er al drie Nederlandse combinaties in de top zes met Milan Morssinkhof op de vierde plek als beste NL'er, vandaag in de rubriek met barrage pakte Siebe Leemans met Noriego vd Riloo (v. For Pleasure) de tweede plek en werd Morsinkhoff zesde.

De winst was vandaag in de 1,35m-rubriek met barrage, net als gisteren in de eerste pony-rubriek, voor thuisruiter Nohlan Vallat met Daenerys d’Hurlevent (v. Roudoudou d’ Hurlevent). Het duo kwam foutloos aan de finish van de barrage met 32,15 seconden op de klok en was daarmee net iets sneller dan Leemans, die 32,51 seconden nodig had.

Morssinkhof was met zijn EK-pony Carrick (v. Calato) iets sneller in de barrage dan Leemans, maar kon de lei niet schoonhouden en eindigde net buiten de top vijf op de zesde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl