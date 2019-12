Tweede plek voor Smolders en Monaco in Accumulator

Harrie Smolders is de dag in Genève zondag goed begonnen met Monaco (v. Cassini II) in de Accumulator-proef in Genève. Het duo verzamelde in het parcours de maximale 65 punten en kwam in 45,88 seconden aan de finish. Alleen Roger Yves Bost was sneller, de Franse ruiter stuurde Castleforbes Talitha (v. Cardenio) in 44,81 seconden rond.