Tweede plek voor Tiffany Foster met Brighton

Guy Williams zette met Rouge de Ravel (Ultimo van ter Moude x Quouglof of Rouge) de snelste dubbel foutloze tijd neer in de zaterdagavond-rubriek in Windsor en hield daarmee de zege in eigen land. Zijn landgenoot William Funnell was exact een seconde langzamer met Billy McCain (Cevin Z x Cruising) en moest daarmee Tiffany Foster met de KWPN-ruin Brighton (Contendro II x Quick Star) voor laten gaan.

Foster was met de door E. Santing uit Wapenveld gefokte ruin de eerste van de top drie combinaties, die in de ring kwam en de Canadese amazone nam met haar rit kort de leiding. Funnell was vlak na Foster aan de beurt, maar slaagde er met zijn rit in 35,49 seconden niet in om de leiding over te nemen van de amazone.

Thuiszege

Williams was de laatste starter in de rubriek met Rouge de Ravel en klokte bijna een halve seconde sneller af dan Foster. Daarmee zorgde de Britse ruiter voor een thuiszege in deze 1,50m-rubriek.

Uitslag

Bron: Horses.nl