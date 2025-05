Tweede prijs voor Iris Michels in 1.40m Kessel

Iris Michels is de dag op JPM International in Kessel goed begonnen. Met de Numero Uno-zoon Isaac hoefde ze in het precies vijftig combinaties tellende 1.40m over twee fasen alleen Giampiero Garofalo voor te laten gaan. De Italiaan was met de KWPN-ruin Knick-Knock (v. Etoulon VDL) drietiende van een seconde sneller dan Michels.

Dertig van de vijftig combinaties bleven beide fasen foutloos. De snelste zes daarvan waren met een dikke seconde verschil erg aan elkaar gewaagd, maar Garofalo en Michels waren de enige twee die de tweede fase binnen de 25 seconden af wisten te leggen.

Jochems en Kersten op herhaling

Kevin Jochems deed er met Fides du Mas Garnier (v. Con Air) 25.74 seconden over en mocht daarmee de vijfde prijs komen ophalen. Voor Lars Kersten en Dynamite Dillon Z (v. Dominator 2000 Z) was er met 25.75 seconden een zesde plaats. Het is voor de tweede keer deze week dat de ruiters met deze twee paarden vijfde en zesde werden: donderdag was dat in het 1.40m over twee fasen namelijk ook al het geval (lees hier meer).

Vijf Nederlanders in de top tien

Hessel Hoekstra reed Mister SFN (v. Grandorado TN) in de tweede fase foutloos over de finish in 26.19 en eindigde daarmee op plaats zeven. Ook in de top tien eindigde Gerco Schröder. Met Kathleen-KL (v. Stakkato Gold), die hij in Kessel voor het eerst internationaal aan de start bracht, bleef hij in de tweede fase foutloos in 26.98. Kathleen-KL werd tot voor kort nog uitgebracht door Amke Bekhuis.

Uitslag.

Bron: Horses.nl