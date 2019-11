Tweede WB-zege op rij voor Bennys Legacy

Vorige weekend wonnen ze de WB-wedstrijd in Thermal, afgelopen nacht voegden Adrienne Sternlicht en Bennys Legacy (v. Lupicor) daar ook de overwinning in de wereldbekerkwalificatie van Las Vegas aan toe. Het duo, dat pas hun vierde gezamenlijke wedstrijd reed was één van de slechts twee combinaties, die terug mocht komen voor de barrage en de enige, die daarin vervolgens foutloos bleef.

Afgelopen september nam Sternlicht de elfjarige Lupicor-zoon over van Jenny Rankin, die ook al meerdere successen met hem boekte op het hoogste niveau. Het laatste optreden van de Ierse amazone en Bennys Legacy was afgelopen juni op CSI Twente waar ze zevende werden in de 5* Grand Prix (1.60m).

Bijzonder verhaal

Na de WB-zege in Thermal vertelde de Amerikaanse amazone het bijzondere verhaal van Bennys Legacy. “Bennys Legacy is vernoemd naar een Ierse jongen die het paard destijds als veulen kocht”, aldus Sternlicht aan Worldofshowjumping.com. “Toen die jongen overleed, noemden ze het paard naar hem (Benny’s nalatenschap, red.). Mijn groom en manager Emma Chapman kende hem en voor haar was het iets emotioneels toen ik het paard kreeg.” Extra bijzonder aan deze overwinning was dat het de donderdag voor deze zege de verjaarsdatum van het overlijden van Benny was.

Tweede plaats

Andrew Ramsey was met Stranger (v. Stakkato) de tweede en laatste combinatie, die zich plaatste voor de barrage. Ramsey was een stuk sneller dan zijn landgenote, maar kreeg vier strafpunten.

Uitslag

Bron: Horses.nl