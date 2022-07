Twintigjarige Sam Walker jongste winnaar Sun Life Derby ooit

De 'Spruce Meadows Noord-Amerika tour' heeft op zondag de klassieke Derby dag. Dit jaar was het een nieuw parcours ontworpen door Leopold Palacios. De FEI-parcoursbouwer haalde zijn inspiratie uit de parcoursen die in de jaren 80 werden gebouwd. Twaalf combinaties gingen de strijd aan over het parcours van één kilometer bestaande uit achttien hindernissen en vierentwintig sprongen. Sam Walker kwam met zijn twintig jaar als jongste winnaar ooit uit de bus.

De jonge Canadees kwam als eens van de eerste combinaties aan start en moest lang wachten op de winst. Hoewel Walker in het zadel van de in Nederland gefokte Evita (v. Canturano) vier strafpunten moest incasseren was dit toch genoeg voor de overwinning. Hiermee is Sam Walker de jongste winnaar in de geschiedenis van de Sun Life Derby.

Bron: SpruceMeadows