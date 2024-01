U25 GP-winnares Ebba Danielsson: ‘Equus Tame is een heel snel paard’

Ebba Danielsson won vanavond de U25 Grand Prix op Jumping Amsterdam. Met de tienjarige KWPN-goedgekeurde hengst Equus Tame (v. Qlassic Bois Margot) was de Zweedse amazone onverslaanbaar in de tienkoppige barrage. "Dit was een grote overwinning voor ons", vertelt Danielsson.

Met een razende, foutloze barrage in een indrukwekkende tijd van 30,73 seconden versloeg Ebba Danielsson, een leerlinge van Vincent Voorn, Hessel Hoekstra en Comthago VDL (v. Comme il faut). Ze was bijna vier seconden sneller dan Hoekstra, dus met wat minder gas op de plank had ze ook kunnen winnen. “Ja, maar ik heb de rit van Hessel helemaal niet gezien. Ik had het barrageparcours bekeken en in m’n hoofd zitten hoe ik het wilde doen. Dat heb ik precies zo uitgevoerd.”

Heel snel paard

“Equus Tame is een heel snel paard, die goed springt. Hij houdt ervan als iedereen naar hem kijkt. Ik rijd hem nu een jaar. Dit was een grote overwinning voor ons. Ik ben heel erg blij.” Ze vervolgt: “Het is een heel mooi concours en ik kom graag nog een keer terug.”

Lees ook:

Bron: Jumping Amsterdam