Urhelia Lutterbach naar Darragh Kenny

Urhelia Lutterbach (v. Helios de la Cour) gaat naar de Ierse springruiter Darragh Kenny. Dat meldt World of Showjumping. De dertienjarige merrie won in 2019 onder Kevin Staut de 5* Grand Prix van Lyon en was afgelopen jaar te zien onder Kerry McCahill en Rene Dittmer. Het paard is in eigendom van de familie McCahill, die eerder Go Easy de Muze aan Darragh Kenny beschikbaar stelden.

“Een hele speciale merrie” zegt Kenny. “Ik ben blij dat ik weer met de familie McCahill ga werken en ik denk dat dit een toppaard voor me kan zijn, zeker met het oog op de Olympische Spelen.”

Ook Uccello de Will

Naast Urhelia Lutterbach is ook Uccello de Will (v. Marlou des Etisses) naar de Ier gegaan. Deze eveneens 13-jarige ruin presteerde eerder op het hoogste niveau onder Simon Delestre en Pedro Veniss. Met Delestre presteerde het paard in meerdere Nations Cup en Global Champions wedstrijden. In 2019 was het duo tweede in de GP van Hongkong.

Bron: World of Showjumping / Horses.nl